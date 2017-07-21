В Крыму пограничники спасли тонувшего украинского экстремала

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Российские пограничники спасли в Крыму украинского экстремала, перевернувшегося на корабле-тримаране по пути в Турцию, сообщает в пятницу ФСБ РФ.

"Получив сигнал о том, что в Каркинитском заливе Черного моря терпит бедствие неустановленное судно, в район крушения выдвинулся пограничный сторожевой корабль "Изумруд". В результате в 12 милях юго-западнее мыса Тарханкут был обнаружен перевернутый тримаран "Фортуна Х-44" и спасательный плот с гражданином Украины на борту", — говорится в релизе.

Потерпевшего подняли на борт и оказали первую медицинскую помощь. По словам мужчины, он увлекается экстремальными видами спорта и совершал морской переход из Украины в Турцию, но из-за сильного волнения на море и потери ориентации в пространстве не справился с управлением, и судно опрокинулось.

По прибытии на берег мужчина уехал домой, на Украину.