Летевший в Анапу пассажир поколотил жену и получил семь суток

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Правоохранители в Анапе арестовали на 7 суток агрессивного пассажира московского авиарейса, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"К приземлившемуся московскому рейсу направлен наряд полиции, в результате чего один из пассажиров, проявлявший агрессию, был доставлен в дежурную часть аэропорта города Анапы", — сказала Волк.

По ее словам, во время полета между задержанным и его супругой произошел конфликт, который перерос в "нецензурные оскорбления и рукоприкладство со стороны мужа". Отмечается, что мужчина был направлен на медосвидетельствование, однако проходить его отказался.

По словам Волк, за неповиновение требованию сотрудника транспортной полиции житель Москвы привлечен к административной ответственности, решением Анапского городского суда он арестован на 7 суток.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации", — добавили в ведомстве.