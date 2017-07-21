Водителю Gelandewagen, сбившему детей в Москве, смягчили приговор

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу смягчил приговор водителю Mercedes Gelandewagen Александру Шарому, сбившему девочек-близнецов на пешеходном переходе, с трех до полутора лет ограничения свободы, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

"Шарому снизили наказание до полутора лет ограничения свободы, учли в качестве смягчающего обстоятельства добровольное возмещение ущерба и морального вреда. В суд была представлена квитанция о переводе на счёт потерпевших миллиона рублей", — сказала представитель суда.

По ее словам, до этого Шарый перевёл потерпевшим ещё два миллиона рублей.

По данным СК РФ, 12 декабря 2016 года мужчина на элитном внедорожнике наехал на двух девочек на Мосфильмовской улице, когда те переходили дорогу вместе с мамой на зеленый сигнал светофора.

В ходе процесса стало известно, что в результате аварии одна из пострадавших девочек потеряла почти все коренные зубы, у нее сломана челюсть и она нуждается в длительном лечении.

Дело Александра Шарого рассматривалось в особом порядке, при котором суд не изучает доказательства и не допрашивает свидетелей по делу. Особый порядок возможен только при полном признании и раскаянии подсудимого, за что ему смягчают наказание.