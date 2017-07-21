В Забайкалье столкнулись две иномарки

КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Две иномарки, в которых находились семь человек, столкнулись на трассе в Забайкалье; погиб один из водителей, пострадали трое детей и трое взрослых, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы краевого главка МВД Лариса Иванова.

По ее данным, ДТП произошло на федеральной автодороге "Байкал" в Хилокском районе, все участники аварии – жители Приморского и Хабаровского краев.

"Водитель автомашины Honda не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомашиной Subaru. В результате ДТП водитель Subaru, 38-летний житель Хабаровского края, погиб на месте. Его пассажиры – супруга и двое детей 2012 и 2009 годов рождения – получили различные травмы. Водитель автомобиля Honda, житель Владивостока, и его пассажиры – 22-летняя девушка и шестилетний ребенок – также получили ушибы и переломы", — сообщила представитель МВД региона.

​

Установлено, что все несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах. По предварительным данным, семья из Хабаровска направлялась на отдых в Иркутскую область, жители Владивостока возвращались с отдыха домой. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.