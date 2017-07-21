Суд вынес приговор по делу об убийстве полицейских в Подмосковье

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Мособлсуд в пятницу приговорил трех фигурантов дела о нападении на сотрудников ДПС в Солнечногорском районе в 2014 году к заключению на срок от 23 лет до пожизненного, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Согласно приговору, предполагаемый киллер Михаил Константинов будет отбывать наказание в виде пожизненного лишения свободы, а его предполагаемые сообщники — Денис Константинов и Роман Дука — 23 и 24 года колонии строгого режима соответственно.

Суд также постановил удовлетворить гражданские иски родственников убитых о компенсации морального вреда в размере 20 миллионов рублей за каждого погибшего офицера ДПС.

Убийство двух сотрудников полиции произошло в ноябре 2014 года. Следствием установлено, что обвиняемые направились по Ленинградскому шоссе в сторону Зеленограда для совершения нападения на женщин, занимающихся проституцией. Однако, заметив машину сотрудников ДПС, организатор банды на автомобиле стал совершать маневр во избежание возможной их остановки полицейскими, чем привлек их внимание. Примерно через километр сотрудники ДПС смогли остановить мужчин, при составлении протокола они предложили сотрудникам полиции деньги, однако получив отказ, убили их.

Двое подозреваемых в преступлении были задержаны в течение суток, а третьему, ранее судимому Михаилу Константинову, удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск. Константинов был задержан в августе 2015 года российскими пограничниками при незаконном пересечении госграницы, он пытался перейти российско-абхазскую границу в районе дамбы реки Псоу.