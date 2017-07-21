Соучредителя Нижнетагильского завода отправили под домашний арест

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Соучредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий (НТЗТИ) Денису Кокорину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, сообщила в пятницу РИА Новости представитель Тагилстроевского районного суда.

Ранее Кокорину предъявили обвинение в невыплате зарплаты, сокрытии средств и мошенничестве. Следствием в суд было направлено ходатайство о избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Денису Кокорину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 20 суток, то есть до 5 сентября включительно", — сказала представитель инстанции.

О поступившей жалобе на директора Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал сам президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым. Позже глава администрации Нижнего Тагила Сергей Носов заявил о начале процедуры погашения долгов.

По данным СК РФ, общая сумма долга превышает 13 миллионов рублей, а число работников, которым не выплатили зарплату — 195. По последним данным, 173 рабочим выплатили 11,9 миллиона рублей долга.