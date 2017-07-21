В Кузбассе девочка угнала и разбила "Оку" соседки-пенсионерки

КЕМЕРОВО, 21 июл — РИА Новости. Кузбасские полицейские привлекли к ответственности жительницу Прокопьевска, чья 13-летняя дочь угнала из гаража 65-летней соседки автомобиль "Ока" и разбила ее, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном главке МВД.

Сотрудники полиции обнаружили машину заявительницы разбитой на одной из городских улиц. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что угон транспортного средства совершила ученица седьмого класса, 13-летняя дочь соседки потерпевшей.

"Несовершеннолетняя занимается в школе картинга и решила прокатиться на автомобиле пенсионерки. Школьница дождалась, когда на улице стемнело, пробралась на веранду соседского дома и похитила ключи от гаража и автомобиля. После этого она завела "Оку" и уехала. Угонщица решила покатать по городу двух своих подруг", — рассказали в ГУМВД.

Как выяснили полицейские, в районе поселка Красная Горка неопытная водительница не справилась с управлением и съехала в кювет, где машина перевернулась. После этого она и ее пассажиры разбежались по домам.

В отношении матери юной автоугонщицы инспектор ПДН составила административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Соответствующая статья КоАП РФ предусматривает за это 500 рублей штрафа. Собранные материалы сотрудники полиции направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.