В Кузбассе девочка угнала и разбила "Оку" соседки-пенсионерки

КЕМЕРОВО, 21 июл — РИА Новости. Кузбасские полицейские привлекли к ответственности жительницу Прокопьевска, чья 13-летняя дочь угнала из гаража 65-летней соседки автомобиль "Ока" и разбила ее, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном главке МВД.
"Несовершеннолетняя занимается в школе картинга и решила прокатиться на автомобиле пенсионерки. Школьница дождалась, когда на улице стемнело, пробралась на веранду соседского дома и похитила ключи от гаража и автомобиля. После этого она завела "Оку" и уехала. Угонщица решила покатать по городу двух своих подруг", — рассказали в ГУМВД.
В отношении матери юной автоугонщицы инспектор ПДН составила административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. Соответствующая статья КоАП РФ предусматривает за это 500 рублей штрафа. Собранные материалы сотрудники полиции направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.