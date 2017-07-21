Пострадавшие в ДТП под Курском остаются в тяжелом состоянии

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 июл — РИА Новости. Пострадавшие в ДТП под Курском, унесшем жизни шести человек, остаются в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости в пятницу руководитель Курского территориального центра медицины катастроф Владимир Постаралкин.

Авария произошла в среду в 19.30 мск в Курском районе возле деревни Щетинка. Автомобиль Peugeot, в котором, по данным полиции, находились 10 человек, развернулся через две сплошные полосы и столкнулся с автомобилем Volkswagen. Погибли шесть человек, включая пятерых детей. Еще один ребенок и пять взрослых находятся в больнице.

"На сегодня состояние пострадавших без изменений", — сообщил врач. Он отметил, что те, кому была необходима операция, прооперированы.

"Транспортировка в другие медицинские учреждения никому не требуется, врачи справляются на местах", — добавил Постаралкин.

Он также рассказал, что врачи не делают прогнозов по состоянию пострадавших, но надеются на то, что "молодость возьмет свое". Ранее сообщалось, что пострадавшим взрослым по 25-28 лет.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Водитель спровоцировавшего ДТП Peugeot находится в больнице. По данным полиции, его автомобиль был переполнен – вместо пяти человек в нем ехали десять, при этом дети были без специальных удерживающих устройств.