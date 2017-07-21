Нарушенное циклоном электроснабжение в Приморье восстановлено

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в Приморье, нарушенное ливневым циклоном, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Синоптики в четверг распространили экстренное предупреждение о штормовом ветре, сильных дождях и возможном выходе рек из берегов. В пятницу в крае ожидаются ливневые дожди с грозами, подъем уровня воды в реках — до 120 сантиметров. В Уссурийске власти ввели режим чрезвычайной ситуации после выпадения за два дня рекордного количества осадков. Село Кроуновка оказалось отрезанным из-за разлива реки. Энергетики ведут восстановительные работы в семи районах края, где произошли аварии на сетях.

"После прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Приморского края, произошли веерные отключения электроэнергии в 16 муниципальных районах и 37 населенных пунктах… Электроснабжение населенных пунктов Приморского края оперативно восстанавливалось по мере возникновения. В 14.50 (07.50 мск) электроснабжение было полностью восстановлено на последнем известном участке работ", — говорится в сообщении.