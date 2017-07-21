В детсаду под Челябинском на ребенка уронили кастрюлю с горячим супом

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту получения ожога четырехлетним ребенком в детском саду города Трехгорный Челябинской области, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным местных СМИ, в детсаду Трехгорного на ребенка уронили кастрюлю с горячим супом.

"Прокуратурой области организована проверка обстоятельств получения четырехлетним ребенком ожога в детском саду Трехгорного. В дошкольной организации прокуратурой города проверяется исполнение законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников", — говорится в сообщении.

При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, уточняется в сообщении.

Ход и результаты проверки находятся на контроле в прокуратуре города.