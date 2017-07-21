Уральцу, бившему сына головой об асфальт, грозит 12 лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. В Екатеринбурге гособвинитель запросил 12 лет колонии строгого режима для горожанина, который пытался размозжить голову своему четырехлетнему сыну об асфальт, сообщает в пятницу прокуратура Свердловской области.

Как сообщалось ранее, вечером 18 апреля в Екатеринбурге на перекрестке улицы Красных Командиров и проспекта Космонавтов прохожие задержали 39-летнего пьяного мужчину. По версии следствия, гражданин бил своего четырехлетнего сына головой об асфальт. По факту возбудили дело по статье "покушение на убийство малолетнего".

"Накануне, 20 июля, в ходе судебных прений государственный обвинитель ориентировал суд на назначение наказания жителю Екатеринбурга в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок два года", — уточняет ведомство.

По данным прокуратуры, на следующей неделе, 27 июля, в судебных прениях выступит сторона защиты.