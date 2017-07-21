Красноярец осужден на шесть лет за попытку вступить в ряды ИГ* в Сирии

КРАСНОЯРСК, 21 июл — РИА Новости. Выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда признала жителя Красноярска Абдурахмона Оятуллои виновным в попытке выехать в Сирию для вступления в ряды террористической группировки "Исламское государство"* и приговорила его к 6 годам лишения свободы в колонии строго режима, сообщает в пятницу УФСБ по Красноярскому краю.

По данным ФСБ, в октябре 2016 года Оятуллои под воздействием лиц, вербующих в ряды ИГ* на территорию иностранных государств, "принял решение об отъезде в Сирию для участия в вооруженных конфликтах на стороне террористов". По словам осужденного, пособники предлагали оплатить ему дорогу до Сирии.

Оятуллои самостоятельно собрал деньги и купил билет до Москвы, а затем до Стамбула, где его обещали встретить члены ИГ* и переправить через границу в Сирию, но его задержали сотрудники УФСБ.

"Рассмотрение уголовного дела осуществляла выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда (в соответствии с компетенцией) в Красноярском гарнизонном военном суде. Оятуллои А. признан виновным в инкриминируемом преступлении. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.