"ВИМ-Авиа" объяснила, почему не пустила на борт беременную женщину

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. "ВИМ-Авиа" не пустила на борт самолета женщину, находящуюся на поздних сроках беременности, из-за вероятной угрозы преждевременных родов, сообщил перевозчик.

Пассажирка, отмечает "ВИМ-Авиа", планировала совершить восьмичасовой перелет по маршруту Москва-Магадан. Авиакомпания была вынуждена отказать ей в перевозке, чтобы не подвергать риску её жизнь и жизнь ее будущего ребенка.

"Согласно данным авиакомпании, пассажирка, которой было отказано в перевозке, находилась на 38 неделе беременности, тогда как в соответствии с правилами авиакомпании, перевозка беременных женщин производится при условии, если она выполняется не позднее восьми недель до предполагаемого срока родов, при отсутствии угрозы преждевременных родов", — говорится в сообщении.

Также перевозчик вправе потребовать медицинское заключение, которое должно быть оформлено не ранее чем за семь дней до указанной в билете дате вылета, добавляется в сообщении. Авиакомпания, как отмечается, принимала в расчет интересы всех остальных пассажиров данного рейса, поскольку "на лицо была высокая вероятность срочных родов с возможными осложнениями", что повлекло бы за собой вынужденную посадку на запасной аэродром по маршруту полета.

Ранее Следственный комитет РФ начал проверку по данному инциденту.