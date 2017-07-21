ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Бывший глава департамента здравоохранения Приморья, который ранее также возглавлял медцентр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, Олег Бубнов арестован по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Представитель краевой прокуратуры подтвердил РИА Новости факт возбуждения в отношении Бубнова уголовного дела по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

"По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, он арестован на два месяца", — сказал собеседник агентства, не уточнив деталей уголовного дела.

Бубнов распоряжением губернатора Приморья был снят с должности главы департамента здравоохранения 14 октября 2013 года после того, как 29 детей из села Новосысосевка попали в больницу из-за проб Манту. СК сообщал, что допустимая доза препарата была превышена в 2,5 тысячи раз. Позже Бубнов приступил к работе в новой должности главврача медицинского центра Дальневосточного федерального университета, он покинул пост в этом году.