Комитет защиты журналистов призывает расследовать инцидент с Латыниной

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает расследовать инцидент с журналисткой Юлией Латыниной, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе базирующейся в Нью-Йорке правозащитной организации.
"Мы призываем российские власти серьезно отнестись к нападению на Юлию Латынину и обеспечить, чтобы она могла жить и работать в безопасности", — заявила координатор программ CPJ Нина Огнянова.
В среду вечером сообщалось, что неизвестные облили дом Латыниной в Переделкино жидкостью с резким запахом. Полиция проводит проверку по этому инциденту.
Это уже не первое подобное нападение на журналистку. В августе прошлого года полиция проверяла факт нападения неизвестных на Латынину. Тогда сообщалось, что в сети "появилось сообщение о том, что в отношении представителя СМИ совершены противоправные действия". В СЖР тогда заявляли, что нападение было связано с профессиональной деятельностью Латыниной.