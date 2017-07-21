Комитет защиты журналистов призывает расследовать инцидент с Латыниной

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Комитет защиты журналистов (CPJ) призывает расследовать инцидент с журналисткой Юлией Латыниной, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе базирующейся в Нью-Йорке правозащитной организации.

"Мы призываем российские власти серьезно отнестись к нападению на Юлию Латынину и обеспечить, чтобы она могла жить и работать в безопасности", — заявила координатор программ CPJ Нина Огнянова.

В среду вечером сообщалось, что неизвестные облили дом Латыниной в Переделкино жидкостью с резким запахом. Полиция проводит проверку по этому инциденту.

В организации уверены, что инцидент связан с ее работой и взглядами. Также организация заявляет о недопустимости любой угрозы здоровью или жизни журналиста. "Надеемся, что следственные органы в кратчайшие сроки найдут виновного и заставят его понести наказание", — говорится в заявлении СЖР.

Это уже не первое подобное нападение на журналистку. В августе прошлого года полиция проверяла факт нападения неизвестных на Латынину. Тогда сообщалось, что в сети "появилось сообщение о том, что в отношении представителя СМИ совершены противоправные действия". В СЖР тогда заявляли, что нападение было связано с профессиональной деятельностью Латыниной.