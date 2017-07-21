Число отравившихся студентов под Калининградом выросло до 56 человек

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пятьдесят шесть студентов отравились в поселке Совхозное Калининградской области, началась доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.

Вечером в четверг в экстренной оперативной службе "112" Калининградской области говорили, что отравились около 40 студентов. Отмечалось, что после ужина 19 июля многие студенты строительного отряда, жившие в комплексе "Майский" посёлка Совхозное, почувствовали боль в животе и тошноту, утром их состояние ухудшилось.

"По предварительным данным, с жалобами на недомогание после ужина 19 июля обратилось 56 человек, трое с подозрением на пищевую токсико-инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области", — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что по факту ЧП организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.