Число отравившихся студентов под Калининградом выросло до 56 человек

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пятьдесят шесть студентов отравились в поселке Совхозное Калининградской области, началась доследственная проверка, сообщает СУ СК по региону.
"По предварительным данным, с жалобами на недомогание после ужина 19 июля обратилось 56 человек, трое с подозрением на пищевую токсико-инфекцию госпитализированы в инфекционную больницу Калининградской области", — говорится в сообщении СК.
Отмечается, что по факту ЧП организована доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.