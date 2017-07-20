В Москве из квартиры изъяли около 80 взрывоопасных предметов времен войны

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Порядка 80 взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны изъяли саперы для последующего уничтожения в квартире многоэтажного жилого дома на западе Москвы, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В квартире по адресу: улица Крылатские Холмы, дом 39, корпус 1 обнаружено 80 снарядов, мин и гранат времен войны", — сказал собеседник агентства.

По его словам, все боеприпасы были без взрывателей и взрывных веществ. По предварительным данным, весь опасный арсенал принадлежал недавно умершему "черному копателю".

Все боеприпасы вывезены саперами на полигон для последующего уничтожения. Обстоятельствами хранения в квартире арсенала занимаются полиция и следователи.