"Маньяка-лизуна" задержали в Москве

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Уроженец Узбекистана, которого подозревают в сексуальном насилии над женщиной на западе Москвы, задержан в столице, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратилась женщина, работающая персональным тренером в фитнес-клубе, с заявлением о том, что мужчина на улице Крылатские холмы подошел к ней сзади, схватил ее и совершил сексуальное насилие, одновременно целуя и облизывая лицо", — сказал собеседник агентства.

Вчера "маньяк-лизун" был задержан, рассказал источник. Им оказался ранее не судимый уроженец Узбекистана, работающий маляром.

В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова подтвердила, что в столице задержан 31-летний мужчина, обвиняемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении женщины на западе столицы, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, утром 16 июля 2017 года мужчина, находясь вблизи станции метро "Крылатское", применил насилие к ранее незнакомой 28-летней женщине и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. После этого мужчина скрылся с места происшествия.

"В ближайшее время фигуранту будет избрана мера пресечения. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", — сказала Иванова.