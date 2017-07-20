В Подольске против полицейского возбудили дело о взятке почти в 50 млн руб

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следователи возбудили дело против полицейского и двух его знакомых о мошенничестве, им предъявлено обвинение в получении 49 миллионов рублей за принятие незаконных решений по уголовному делу, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Москве Юлия Иванова.

"Расследуется уголовное дело в отношении оперуполномоченного УЭБиПК по городскому округу Подольск и двух его соучастников. Они обвиняются в совершении преступления… "мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По версии следствия, оперуполномоченный и двое его знакомых с июля 2016 по январь 2017 года в ходе встреч получили от гендиректора одной из компаний более 49 миллионов рублей. Сообщается, что за эти деньги обвиняемые обещали оказать содействие в прекращении уголовного дела, которое находилось в производстве органов полиции, и избежать привлечения к ответственности представителей этой компании.

В четверг следователи ходатайствует перед судом об аресте фигурантов дела.