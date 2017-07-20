Девочку, проведшую три дня с мертвой бабушкой, выписали из больницы

САМАРА, 20 июл — РИА Новости. Девочку из Ульяновска, которая провела три дня в квартире с мертвой бабушкой, в среду забрала из больницы мама, у ребенка не выявлено заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Ребенок был доставлен в областную детскую больницу. Вчера мама девочки забрала ее. Ребенок был обследован. Каких-то заболеваний, повреждений, травм у девочки выявлено не было. Однако, поскольку ребенок испытал сильный испуг, девочка находилась под наблюдением врачей неврологического отделения", — сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что следователи проводят проверку по факту госпитализации с диагнозом "острый невроз" девочки, которая три дня провела в квартире с мертвой бабушкой. Ребенок воспитывался одинокой женщиной, которая отправилась на заработки в Турцию. В ее отсутствие девочку воспитывала бабушка. Мать девочки пыталась дозвониться домой, однако ей не удалось связаться с родными. Тогда женщина вылетела в Ульяновск. В квартире она обнаружила свою мать мертвой и ребенка, который находился в состоянии стресса.