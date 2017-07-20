Стали известны новые подробности ДТП под Курском с шестью жертвами

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Водитель иномарки, ставшей виновницей ДТП с шестью погибшими под Курском, вез родственников домой: в автомобиле вместо разрешенных пяти человек находились 10 человек, при этом дети ехали без специальных удерживающих устройств, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

Авария произошла в среду в 19.30 мск в Курском районе возле деревни Щетинка. Автомобиль Peugeot развернулся через две сплошные полосы и столкнулся в лобовую с автомобилем Volkswagen. По последним данным курского центра медицины катастроф, погибли шесть человек, включая пять детей, еще один ребенок и пятеро взрослых находятся в больнице, их состояние врачи оценивают как тяжелое и крайне тяжелое.

"Водитель автомобиля проживает у нас в Курске, он ездил в город Орел к своим родственникам, взял родственников, ехал обратно к себе в Курск. Машина был переполнена", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в Peugeot было девять человек. По словам собеседника, там находились 10 человек.

"А должны быть пять человек, стандартно. И дети, соответственно, по нашему законодательству должны быть пристегнуты, в автокреслах. Я был на месте ДТП, ни одного автокресла не видел. Да там и физически невозможно пристегнуться, когда столько людей едет", — сказал представитель УМВД.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. В СК РФ заявили, что следователи УМВД инициировали передачу уголовного дела из органов внутренних дел в следственное управление. Как пояснил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Курской области Максим Рассамакин, решение о передачи дела примет прокуратура.