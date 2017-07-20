МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Тринадцать человек, по уточненным данным, пострадали в Перми после столкновения рейсового автобуса со столбом в кювете, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы минздрава Пермского края.
"При аварии пострадали 13 человек, восемь из них лежат в больницах, остальные отпущены домой. Пострадавшему ребенку 1,2 года, он получил ушибы, но родители забрали его домой. Состояние двух людей остается тяжелым, еще двое получили легкие травмы, а четверо в состоянии средней тяжести", — рассказал собеседник.
По его данным, пассажиры автобуса получили сочетанные травмы, переломы и черепно-мозговые травмы.