На Ямале бушуют природные пожары на площади в сто гектаров

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл — РИА Новости. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа действуют четыре природных пожара на площади около 100 гектаров, сообщает в четверг региональный департамент гражданской защиты населения.

"Сегодня, 20 июля, на Ямале действует четыре природных пожара на площади 97,4 гектара, из них три — возникших за последние сутки… Самый крупный из них — 80 гектаров — происходит в Шурышкарском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожаров задействованы 79 сотрудников учреждения "Ямалспас". Угрозы населенным пунктам нет, уточняет профильный департамент.

В среду сообщалось о трех лесных пожарах на площади 18 гектаров. Власти региона ввели с 19 июля ограничение на пребывание граждан на территории Ямальского и Надымского лесничеств, а также на въезд транспортных средств.