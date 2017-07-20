В тайге на Сахалине вторую неделю тушат крупный пожар

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Лесопожарная служба и спасатели вторую неделю тушат крупный пожар на труднодоступном участке тайги на Сахалине, возгорание удалось локализовать на площади 2,5 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.
Работами по тушению пожара руководит оперативный штаб, специалисты дежурят круглосуточно. В районе работают силы со всей области: лесопожарные формирования, десантные группы, спасатели и лесоохрана.
"Мы со своей стороны готовы помочь всем необходимым. Будем доставлять сюда еще один вертолет, дополнительную технику", — сказал Кожемяко, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства. Также решено усилить группировку сил и средств и обеспечить пожарных беспилотным летательным аппаратом для воздушной разведки.