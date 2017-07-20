В тайге на Сахалине вторую неделю тушат крупный пожар

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл – РИА Новости. Лесопожарная служба и спасатели вторую неделю тушат крупный пожар на труднодоступном участке тайги на Сахалине, возгорание удалось локализовать на площади 2,5 тысячи гектаров, сообщил РИА Новости представитель регионального правительства.

"В Охинском районе вторую неделю горит труднодоступный заболоченный участок тайги. В борьбе со стихией участвует более 130 человек и свыше 25 единиц техники: вездеходы, болотоходные бульдозеры. Два вертолета осуществляют ежедневный сброс воды. Пожар уже локализован на площади 2,5 тысячи гектаров", — сообщил собеседник агентства.

Работами по тушению пожара руководит оперативный штаб, специалисты дежурят круглосуточно. В районе работают силы со всей области: лесопожарные формирования, десантные группы, спасатели и лесоохрана.

Совещание оперативного штаба на месте провел губернатор Олег Кожемяко. По его словам, в Охинском районе пока не очень эффективно работает система прогнозирования, профилактики и оперативного реагирования на лесные пожары.

"Мы со своей стороны готовы помочь всем необходимым. Будем доставлять сюда еще один вертолет, дополнительную технику", — сказал Кожемяко, чьи слова приводит пресс-служба регионального правительства. Также решено усилить группировку сил и средств и обеспечить пожарных беспилотным летательным аппаратом для воздушной разведки.