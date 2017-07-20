На Дальнем Востоке потушили более 30 пожаров за сутки

ХАБАРОВСК, 20 июл — РИА Новости. Лесопожарные службы на Дальнем Востоке за сутки потушили 31 из 89 горевших лесных пожаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО в четверг.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе горели 89 пожаров, из них 74 в Якутии, 13 в Хабаровском крае, по одному в Сахалинской и Магаданской областях. К утру четверга потушен 31 пожар, горят еще 58, из них 53 в Якутии, три в Хабаровском крае, по одному на Сахалине и в Магаданской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь, пройденная огнем за сутки, составила 20,5 тысячи гектаров, из них 20,3 тысячи гектаров в Якутии.