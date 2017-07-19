В ДТП в Курской области погибли пять человек, в том числе четверо детей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Четыре ребенка и взрослый погибли, еще семь человек пострадали в результате столкновения двух легковушек в Курской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.

По данным УМВД, в Курском районе в 19.30 возле деревни Щетинка автомобиль Peugeot, в котором находилось девять человек развернулся через две сплошные полосы и столкнулся в лобовую с автомобилем Volkswagen.

"В результате ДТП пятеро пассажиров Peugeot, в том числе четверо детей погибли, еще четыре пассажира Peugeot и три пассажира Volkswagen доставлены в больницу", — сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка, сообщили в полиции.