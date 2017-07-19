Пенсионер в Тамбове обжег внутренние органы питьевой водой

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Следователи в Тамбове проводят доследственную проверку после того, как пенсионер выпил купленную в магазине воду и получил ожоги внутренних органов, сообщило СУСК по региону в среду.

"По предварительным данным, 18 июля 60-летний пенсионер по дороге на дачу на автобусной остановке в торговом павильоне купил питьевую воду в пластиковой бутылке объемом 0,33 литра. Приехав на дачу, мужчина перелил воду в бокал и выпил, после чего сразу почувствовал себя плохо", — говорится в сообщении.

Родственники доставили пенсионера в больницу, где ему диагностировали токсическое отравление прижигающей жидкостью, после чего обратились с заявлением в правоохранительные органы. На сегодняшний день состояние пенсионера врачи оценивают как стабильное, уточняет следствие.

"В настоящее время изъяты бутылка, из которой мужчина пил воду, а также вся питьевая вода аналогичной марки из торгового павильона и базы, с которой осуществлялись поставки. Содержимое бутылок направлено для проведения физико-химического исследования", — сообщает СУСК.

Следователи отрабатывают ряд версий, основные из которых — употребление потерпевшим мужчиной продукции, не соответствующей требованиям безопасности, а также ошибочное употребление непищевой жидкости.