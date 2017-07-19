В Сочи спасатели на вертолете эвакуировали с горы пятерых туристов

СОЧИ, 19 июл — РИА Новости. Спасатели Сочи эвакуировали на вертолете с горной стоянки двух взрослых и трех детей, которые почувствовали себя плохо, сообщает в среду пресс-служба ЮРПСО МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение от туристов о том, что им необходима эвакуация, поступило в Южный регионально-поисковый спасательный отряд (ЮРПСО) МЧС в среду в 10:55. По словам обратившихся, во вторник вечером во время стоянки в районе слияния рек Чистая и Малая Лаба двум детям стало плохо. Мальчик 10 лет почувствовал головокружение и тошноту, у 9-летней девочки открылось кровотечение из носа. К утру состояние детей не улучшилось, и туристы вызвали спасателей по спутниковому телефону.

"Незамедлительно к месту происшествия вылетел вертолет МЧС России. Спасатели эвакуировали на борту воздушного судна пятерых туристов: двух мужчин и трех детей: девочку 9 лет, мальчика и девочку 10 лет. Все туристы – жители города Сочи", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Никому из туристов медицинская помощь не потребовалась, уточнили спасатели.