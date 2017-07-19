В Тюмени пожар серьезно повредил старинный дом купца Жернакова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Пожар повредил старинный дом купца Жернакова в Тюмени, сообщил в среду РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУМЧС Сергей Юсько.

По данным ведомства, в тушении здания размером 20 на 25 метров участвовали 43 пожарных и 15 единиц спецтехники.

"Горели крыша и отделка. Сейчас пламя потушено, ведутся проливка и разбор завалов", — сказал Юсько, отметив, что дом находился на реконструкции.

Он также назвал три предварительные версии причин случившегося: короткое замыкание, нарушение правил эксплуатации оборудования и неосторожное обращение с огнем. Точная причина будет устанавливаться.

Дом Жернакова в Тюмени был построен в 1909 году и является редким образцом каменной застройки начала ХХ века.