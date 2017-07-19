ОНК рассчитывает на замену реального срока Мамаеву условным после апелляции

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Правозащитники надеются, что по итогам апелляции осужденному за разбой инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву изменят реальный срок на условный, чтобы он не вернулся в места лишения свободы, рассказала РИА Новости замглавы столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
"Сейчас Мамаев осужден на реальный срок лишения свободы, то есть нахождения в местах лишения свободы. Мы рассчитываем, что при апелляции судья пересмотрит данное решение и наказанием станет условный срок. Иначе его освобождение из СИЗО мало что значит", — сообщила Меркачева.
По словам правозащитника, апелляцию будут подавать в течение месяца.
Сам приговор обжалован и прокуратурой, и защитой, однако апелляционная инстанция еще не проводила заседание по этому вопросу (дата пока не назначена). По словам члена ОНК Ивана Мельникова, Мамаева в любом случае не вернут в тюрьму, даже если приговор признают законным.