ОНК рассчитывает на замену реального срока Мамаеву условным после апелляции

Ева Меркачева и Иван Мельников после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву

Ева Меркачева и Иван Мельников после заседания по рассмотрению вопроса об изменении меры пресечения Антону Мамаеву

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Правозащитники надеются, что по итогам апелляции осужденному за разбой инвалиду-колясочнику Антону Мамаеву изменят реальный срок на условный, чтобы он не вернулся в места лишения свободы, рассказала РИА Новости замглавы столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил 4,5 лет колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину", где он провел больше недели, после чего инвалида перевели в больницу для обследования. Заключение медиков ФСИН направила в суд, а самого Мамаева вернули в СИЗО, а затем постановили освободить.

"Сейчас Мамаев осужден на реальный срок лишения свободы, то есть нахождения в местах лишения свободы. Мы рассчитываем, что при апелляции судья пересмотрит данное решение и наказанием станет условный срок. Иначе его освобождение из СИЗО мало что значит", — сообщила Меркачева.

По словам правозащитника, апелляцию будут подавать в течение месяца.

Сам приговор обжалован и прокуратурой, и защитой, однако апелляционная инстанция еще не проводила заседание по этому вопросу (дата пока не назначена). По словам члена ОНК Ивана Мельникова, Мамаева в любом случае не вернут в тюрьму, даже если приговор признают законным.