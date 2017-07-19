В Якутии пьяный слесарь разгромил спортшколу, объяснив это тягой к спорту

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Житель Якутии в состоянии алкогольного опьянения перебил окна в здании спортивной школы, объяснив это тем, что ее ремонт вынуждает его пить, а не заниматься спортом, сообщили в среду в республиканском МВД.

В отношении 22-летнего мужчины возбуждено дело по статье "вандализм".

"Доставленный мужчина заявил, что его действия — ничто иное как выражение протеста. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения слесарь в своем пристрастии к "зеленому змию" обвинил ДЮСШ: якобы он хотел заниматься спортом, но спортивное учреждение уже второй год не функционирует ввиду ремонта", — рассказали в МВД.