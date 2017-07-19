Мамаева не отправят в тюрьму, даже если приговор признают законным

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Суд не сможет вновь приговорить осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева к заключению в колонии, заявил журналистам в среду член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

"По медицинским показателям он освобожден от отбывания наказания, даже если суд признает его виновным, он не может снова заключить его под стражу", — сказал общественник.

Мельников пояснил, что если суд приговорит Мамаева к заключению в колонии, то тут же освободит от наказания.

Ранее сегодня Тимирязевский суд Москвы постановил освободить инвалида из СИЗО под подписку о невыезде. У Мамаева в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы. Выездное заседание суда прошло прямо в "Матросской тишине".

Тридцатого июня 28-летний Мамаев, у которого в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы, получил 4,5 лет колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину", где Мамаев провел больше недели. Впоследствии его перевели в больницу для обследования.