Оренбургский СК завел дело после смерти женщины от укола антибиотика

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следователи в Оренбургской области завели дело после смерти пожилой женщины от укола антибиотика в июне, сообщается на сайте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти 61-летней женщины от инъекции укола медицинских препаратов по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, девятого июня женщина приобрела лекарства для лечения хронического бронхита, в больницу она решила не обращаться. Затем она обратилась в Александровскую районную больницу в селе Ждановка с просьбой сделать укол антибиотика. Сотрудник лечебного учреждения сделал ей внутримышечную инъекцию медицинских препаратов "лидокаин" и "цефтриаксон" в процедурном кабинете.

Уточняется, что мужчина пациентку не оформил, сделал укол без назначения врача, а также не убедился в отсутствии у женщины аллергической реакции на указанные медицинские препараты. Добавляется, что после введения укола пациентка сразу же почувствовала себя плохо и скоропостижно скончалась от анафилактического шока.

Установлено, что причиной смерти женщины явилась острая аллергическая реакция, возникшая в результате инъекционного введения медицинских препаратов.