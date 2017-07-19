Двое мужчин похитили жителя Москвы и вымогали у его семьи 700 тысяч рублей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следователи завели дело против двух мужчин, которые подозреваются в том, что похитили жителя столицы, заперли его в багажник и вымогали у родственников 700 тысяч рублей, сообщила помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

По данным СК, утром 15 июля недалеко от торгового центра на Калужском шоссе был похищен 23-летний молодой человек. Уточняется, что мужчины удерживали свою жертву в багажнике, после чего потребовали у его семьи выкуп в размере 700 тысяч рублей. Однако правоохранители установили местонахождение похищенного и освободили его.

"Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей столицы", — сказала Иванова.

В ближайшее время двум подозреваемым в совершении преступлений по статьям "похищение человека и "вымогательство" будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.