Двое мужчин похитили жителя Москвы и вымогали у его семьи 700 тысяч рублей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Следователи завели дело против двух мужчин, которые подозреваются в том, что похитили жителя столицы, заперли его в багажник и вымогали у родственников 700 тысяч рублей, сообщила помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей столицы", — сказала Иванова.
В ближайшее время двум подозреваемым в совершении преступлений по статьям "похищение человека и "вымогательство" будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.