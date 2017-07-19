Защита экс-главы МЭР Улюкаева обжаловала продление домашнего ареста

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Защита экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева обжаловала продление его домашнего ареста по делу о взятке в 2 миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступила жалоба на продление Улюкаеву меры пресечения в виде домашнего ареста до 15 августа", — сказала она. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

До конца лета дело Улюкаева планируется передать в суд на рассмотрение.

Защита Улюкаева просила отпустить его под подписку о невыезде, а в случае отказа — увеличить ему время прогулок с двух до трёх часов.

В конце мая бывшему министру предъявили обвинение в окончательной редакции — "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере". По версии СК РФ, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Вину Улюкаев не признает.