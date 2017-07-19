В Кузбассе менеджер микрофинансовой организации оформила 285 займов-фейков

КЕМЕРОВО, 19 июл — РИА Новости. Сотрудница микрофинансовой организации в Крапивинском районе Кемеровской области оформила 285 фиктивных договоров займа и похитила 3,4 миллиона рублей, заведено уголовное дело, сообщила РИА Новости старший помощник регионального прокурора Елена Тушкевич.

"С декабря 2016 по май 2017 года менеджер микрофинансовой организации, используя свои полномочия выдавать займы, путем обмана и злоупотребления доверием оформила 285 фиктивных договоров займов. Документы составляла как на ранее обращавшихся за получением денег, так и вымышленных, с несуществующими паспортными и персональными данными", — сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, женщина расписывалась от их имени в заявлениях-анкетах, в договорах, графиках платежей, расходных кассовых ордерах, после чего суммарно получила более 5,7 миллиона рублей микрозаймов.

"Впоследствии она внесла в кассу в качестве ежемесячных платежей по займам денежные средства в размере 2,2 миллиона (рублей), а остальные более 3,4 миллиона рублей похитила. Как объяснила подозреваемая, похищенными средствами она расплачивалась по ипотечному кредиту", — рассказала представитель прокуратуры.

Прокурор Крапивинского района признал постановление о возбуждении уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере законным и обоснованным. Идет расследование. Максимальная санкция соответствующей статьи УК РФ предусматривает 10 лет лишения свободы.