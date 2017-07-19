В Приморье у пенсионерки нашли почти 500 кустов конопли

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии в Приморье обнаружили на приусадебном участке у местной 56-летней жительницы почти 500 кустов конопли, а также высушенное растение дома, сообщает региональное управление ведомства.

Отмечается, что сотрудники отдела вневедомственной охраны по Владивостоку на маршруте патрулирования в поселке Трудовое заметили в огороде частного дома стебли растения, похожего на коноплю.

"Хозяйка дома пояснила бойцам Росгвардии, что выращивала наркотикосодержащее растение для собственного потребления и удобрения почвы… На экспертизу направлены 472 куста, изъятые с приусадебного участка. Исследование показало, что растение является марихуаной общим весом 1482 грамма. В доме гражданки также были обнаружены высушенные растения", — говорится в сообщении.

В отделе полиции установлено, что задержанная женщина дважды привлекалась к уголовной ответственности за имущественные преступления.