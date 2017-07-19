Двух сахалинцев подозревают в пытках предполагаемого вора

ВЛАДИВОСТОК, 19 июл – РИА Новости. Двое жителей Сахалина подозреваются в похищении и пытках мужчины, который, по их предположению, обокрал строящийся дом одного из фигурантов, сообщает региональное СУСК РФ.

"По версии следствия, вечером 30 июня 2017 года подозреваемые встретили 38-летнего местного жителя и, предположив, что он причастен к совершению кражи пластиковых окон, газового котла, радиаторов и линолеума из строящегося дома одного из подозреваемых, потребовали от мужчины признаться в совершении кражи. Получив отрицательный ответ, подозреваемые стали наносить множественные удары кулаками по голове мужчины, после чего против воли потерпевшего погрузили последнего в багажник машины и отвезли на берег Анивского залива, где топили его, а затем отвезли на строящийся объект, где насильно удерживали, при этом избивали потерпевшего, подвешивали за шею, руки", — говорится в сообщении.

Родственница потерпевшего сообщила о похищении в полицию, после чего правоохранители освободили мужчину.

В отношении 33-летнего и 36-летнего жителей села Воскресенское возбуждено дело по статье "Похищение человека".