На Камчатке у одного из причалов горит судно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 июл – РИА Новости. Судно, предназначенное для сбора загрязнённых нефтепродуктами вод, горит у одного из причалов Петропавловска-Камчатского, сообщила РИА Новости пресс-секретарь краевого главка МЧС Юлия Ананьева.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за взрыва топливного насоса на судне в момент перекачки топлива на берег.

"Загорелись кранцы на бортах и одно из судовых помещений. С огнём на месте происшествия борются порядка 30 сотрудников МЧС на 10 единицах техники. К настоящему времени пожар удалось локализовать", — сказала Ананьева.

По её словам, жертв и пострадавших в результате пожара нет. Угрозу соседним судам он не представляет.