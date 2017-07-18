Два члена банды Басаева предстанут перед судом

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Два члена банды Шамиля Басаева, которая организовала теракт в Буденновске в 1995 году, пойдут под суд, сообщает во вторник пресс-служба СК РФ.

Следователи завершили расследование дела в отношении Рамзана Белялова и Магомеда Маздаева. Они обвиняются по статьям "террористический акт", "бандитизм", "захват заложников", и "незаконное хранение наркотических средств".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Северо-Кавказский окружной военный суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в июне 1995 года жители Чечни Белялов и Маздаев добровольно вступили в состав банды под руководством Басаева и приняли активное участие в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Так, 14 июня 1995 года Белялов, Маздаев, а также другие боевики, вооруженные автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, общей численностью не менее 160 человек, совершили нападение на организации и граждан города Буденновска в Ставропольском крае. В результате вооруженного нападения банды были убиты 129 человек, пострадали 317, в заложники были захвачены 1586 человек.