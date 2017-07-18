Заседание суда по вопросу освобождения Мамаева пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы проведет заседание по вопросу об освобождении осужденного за разбой инвалида-колясочника Антона Мамаева в закрытом режиме, сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

Суд проведет выездное заседание в "Матросской тишине" в среду, 19 июля.

"С учетом того, что подлежит исследованию медицинское заключение о состоянии здоровья лица, что является тайной, охраняемой законом, рассмотрение вопроса о мере пресечения будет проводиться в закрытом судебном заседании", — сказала пресс-секретарь.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев, у которого в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы, получил 4,5 лет колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора инвалида-колясочника поместили в СИЗО "Матросская тишина", где он провел больше недели. Впоследствии его перевели в больницу для обследования.

Обвинительный приговор обжаловала защита, которая настаивает на оправдании инвалида, а также прокуратура, которая просит вернуть дело на повторное рассмотрение.

Жалобу на приговор также подала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, попросившая освободить Мамаева от наказания в связи с его тяжкой болезнью.