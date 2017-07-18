Музейщик рассказала, кто мог быть причастен к краже метеорита в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники челябинского музея могут быть причастны к хищению фрагмента метеорита, который был найден ФСБ в частной коллекции геолога, сообщила РИА Новости заместитель директора государственного исторического музея Южного Урала Татьяна Палагина.

По данным УФСБ по региону, в начале июля в ведомство обратилось руководство музея с заявлением о пропаже из запасников фрагмента метеорита весом более 2,5 килограммов. В результате оперативно-розыскных мероприятий экспонат был обнаружен в частной коллекции геолога, который оказывал консультационную помощь музею. Рыночная стоимость одного килограмма метеорита, являющегося частью музейного фонда Российской Федерации, по оценке работников музея, составляет более 1 миллиона рублей, информировало ФСБ.

"До того как любая вещь становится музейным предметом, она проходит стадии обработки, изучения, документирования. Это небольшой промежуток времени. И в этом процессе участвует довольно узкий круг сотрудников музея, а также приглашенные консультанты и эксперты. Кто-то из работников оказался нечестным на этой стадии, и под предлогом научной деятельности фрагмент был вынесен из музея", — рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что вес похищенного фрагмента метеорита – около 2,7 килограмма, он имеет огромную историко-культурную ценность. Сейчас фрагмент находится у следственных органов в качестве вещественного доказательства, добавила она.

В пресс-службе УФСБ по региону отметили, что уголовное дело по факту кражи из музея пока не возбуждено, идет расследование, возможно, что материалы по инциденту будут переданы в полицию.

Метеорит со сверхзвуковой скоростью и яркой вспышкой света пролетел над территорией Челябинской области утром 15 февраля 2013 года. Ударная волна от метеорита, названного "Челябинск", повредила здания и выбила множество стекол, более 1,6 тысячи человек пострадали. Ученые собрали фрагменты метеорита. Их химический анализ показал, что это обыкновенный хондрит типа LL5 — один из типов каменных метеоритов. Вес самого крупного фрагмента челябинского метеорита составил 503,3 килограмма.