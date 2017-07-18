США
18.0718 июля15:17МСК
USD59.37+0.30
EUR68.40+0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Происшествия

Пугачев просит суд отменить взыскание 75,6 млрд рублей

15:1618.07.2017
080
© Фото : из личного архива Сергея ПугачеваСергей Пугачев. Архивное фотоСергей Пугачев. Архивное фото
© Фото : из личного архива Сергея Пугачева

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бенефициар разорившегося в 2010 году Межпромбанка экс-сенатор Сергей Пугачев просит арбитражный суд Москвы отменить по вновь открывшимся обстоятельствам решение о взыскании с него 75,6 миллиарда рублей в качестве привлечения его к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, сообщили во вторник РИА Новости в суде.

Герб на ограде у здания Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Ущерб от действий экс-владельца МПБ Пугачева превышает 90 млрд рублей

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в совершении действий, приведших к банкротству Межпромбанка, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек их к субсидиарной ответственности, обязав Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда рублей — солидарно с последним председателем правления Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда рублей — солидарно с двумя другими экс-предправления Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

Это рекордный в российской судебной практике размер привлечения топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по долгам компаний. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе определение арбитража Москвы. Верховный суд в январе 2016 года также поддержал нижестоящие суды. Высокий суд Англии и Уэльса в феврале 2016 года также признал и решил привести в исполнение определение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности.

Как следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления Пугачева в суд, вновь открывшимся обстоятельством экс-сенатор считает подтвержденный судами вывод о том, что арбитраж Москвы с июля 2012 по июль 2015 года рассматривал дело о банкротстве Межпромбанка "незаконным составом суда: вместо коллегиального рассмотрения заявлений, ходатайств – рассматривал единолично". "Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности суд первой инстанции также рассматривал единолично", — отмечается в заявлении Пугачева. На этом основании экс-банкир просит пересмотреть определение столичного арбитража о привлечении его к субсидиарной ответственности. Заявление Пугачева будет рассмотрено 24 августа.

Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В АСВ раскрыли новые подробности продажи недвижимости Пугачева в Англии

Один из кредиторов Межпромбанка в 2016 году добился отмены одного из определений арбитража Москвы о продлении конкурсного производства в Межпромбанке на том основании, что решение о банкротстве банка в 2010 году в соответствии с действовавшим в тот момент законодательством выносилось коллегией из трех судей, а продление процедуры банкротства производилось судом в составе одного судьи. Верховный суд подтвердил вывод о незаконном составе суда. С тех пор рассмотрение дела о банкротстве Межпромбанка по существу происходит коллегиальным составом суда.

Арбитраж Москвы в ноябре 2010 года признал Межпромбанк, входивший на тот момент в тридцатку крупнейших российских банков, банкротом и открыл в нем конкурсное производство. По информации АСВ, размер установленной задолженности банком перед кредиторами по состоянию на 1 марта 2017 года составлял около 82,7 миллиарда рублей, за время конкурсного производства кредиторам было выплачено в сумме около 1,9 миллиарда рублей.

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена