Пугачев просит суд отменить взыскание 75,6 млрд рублей

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Бенефициар разорившегося в 2010 году Межпромбанка экс-сенатор Сергей Пугачев просит арбитражный суд Москвы отменить по вновь открывшимся обстоятельствам решение о взыскании с него 75,6 миллиарда рублей в качестве привлечения его к субсидиарной ответственности по обязательствам банка, сообщили во вторник РИА Новости в суде.

Арбитраж Москвы в апреле 2015 года признал Пугачева и еще троих топ-менеджеров виновными в совершении действий, приведших к банкротству Межпромбанка, в частности — в выдаче заведомо невозвратных кредитов и выводе ликвидных активов. Суд по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) привлек их к субсидиарной ответственности, обязав Пугачева выплатить 75,6 миллиарда рублей, в том числе около 68,5 миллиарда рублей — солидарно с последним председателем правления Мариной Илларионовой и около 7,2 миллиарда рублей — солидарно с двумя другими экс-предправления Александром Диденко и Алексеем Злобиным.

Это рекордный в российской судебной практике размер привлечения топ-менеджеров к субсидиарной ответственности по долгам компаний. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе определение арбитража Москвы. Верховный суд в январе 2016 года также поддержал нижестоящие суды. Высокий суд Англии и Уэльса в феврале 2016 года также признал и решил привести в исполнение определение о привлечении Пугачева к субсидиарной ответственности.

Как следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости заявления Пугачева в суд, вновь открывшимся обстоятельством экс-сенатор считает подтвержденный судами вывод о том, что арбитраж Москвы с июля 2012 по июль 2015 года рассматривал дело о банкротстве Межпромбанка "незаконным составом суда: вместо коллегиального рассмотрения заявлений, ходатайств – рассматривал единолично". "Заявление о привлечении к субсидиарной ответственности суд первой инстанции также рассматривал единолично", — отмечается в заявлении Пугачева. На этом основании экс-банкир просит пересмотреть определение столичного арбитража о привлечении его к субсидиарной ответственности. Заявление Пугачева будет рассмотрено 24 августа.

Один из кредиторов Межпромбанка в 2016 году добился отмены одного из определений арбитража Москвы о продлении конкурсного производства в Межпромбанке на том основании, что решение о банкротстве банка в 2010 году в соответствии с действовавшим в тот момент законодательством выносилось коллегией из трех судей, а продление процедуры банкротства производилось судом в составе одного судьи. Верховный суд подтвердил вывод о незаконном составе суда. С тех пор рассмотрение дела о банкротстве Межпромбанка по существу происходит коллегиальным составом суда.

Арбитраж Москвы в ноябре 2010 года признал Межпромбанк, входивший на тот момент в тридцатку крупнейших российских банков, банкротом и открыл в нем конкурсное производство. По информации АСВ, размер установленной задолженности банком перед кредиторами по состоянию на 1 марта 2017 года составлял около 82,7 миллиарда рублей, за время конкурсного производства кредиторам было выплачено в сумме около 1,9 миллиарда рублей.