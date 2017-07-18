МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Мосгорсуд оставил под стражей математика Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к массовым беспорядкам в центре столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд признал законным постановление о продлении Богатову меры пресечения в виде содержания под стражей сроком до 31 августа и оставил его в силе", — сказал представитель суда.

По версии следствия, Богатов "осуществлял призывы осуществлять взрывы, поджоги и иные действия, устрашающие население, призывы к беспорядкам, сопротивлению действиям властей, насилию над человеком". Тем самым, считает следствие, математик преследовал цель "дестабилизации политической обстановки в стране".

Обвиняемый вину отрицает, отмечая, что в момент публикации сообщений в интернете он находился в спортзале, а после — в магазине, что подтверждают видеозаписи камер наблюдения. По словам адвоката, один IP-адрес, с которого якобы было опубликовано сообщение экстремистского характера, находится в Японии, а после ареста Богатова кто-то с таким же никнеймом продолжает публиковать сообщения на том же ресурсе.