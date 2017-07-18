С отца мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, взяли подписку о неразглашении

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Следствие взяло подписку о неразглашении с отца погибшего в Балашихе мальчика, у которого эксперты нашли алкоголь в крови, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Виктор Данильченко.
Адвокат считает, что новая экспертиза сможет выявить нарушения предыдущих исследований.
"Экспертиза проанализирует результаты предыдущих экспертиз, которые мы ставим под сомнение. Важно, что назначенная экспертиза носит комплексный характер и позволит выявить нарушения на всех этапах проведения предыдущих экспертных заключений", — подчеркнул он.
После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.
По факту ЧП расследуются два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).