С отца мальчика, погибшего в ДТП в Балашихе, взяли подписку о неразглашении

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Следствие взяло подписку о неразглашении с отца погибшего в Балашихе мальчика, у которого эксперты нашли алкоголь в крови, сообщил РИА Новости во вторник адвокат Виктор Данильченко.

"Сегодня в центральном аппарате СК РФ состоялась наша встреча со следователем по особо важным делам, который ведет дело о халатности при проведении экспертиз. Следователь ознакомил нас с постановлением о назначении комплексной судебно-медицинской экспертизы. Также он взял с нас подписку о неразглашении материалов дела", — сказал Данильченко.

Адвокат считает, что новая экспертиза сможет выявить нарушения предыдущих исследований.

"Экспертиза проанализирует результаты предыдущих экспертиз, которые мы ставим под сомнение. Важно, что назначенная экспертиза носит комплексный характер и позволит выявить нарушения на всех этапах проведения предыдущих экспертных заключений", — подчеркнул он.

Резонансное ДТП произошло в Балашихе 23 апреля: местная жительница за рулем иномарки насмерть сбила шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза выявила алкоголь в крови мальчика, причем в дозе, "соответствующей сильной степени опьянения".

После публикации этой информации в прессе СК РФ возбудил дело о халатности. Была назначена повторная экспертиза, но она, по данным МВД и СК, подтвердила результаты первой. Как это стало возможным, выясняется.

По факту ЧП расследуются два уголовных дела: о самом ДТП (ведет полиция) и о халатности при проведении экспертизы (занимается Следственный комитет).