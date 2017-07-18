Число выявленных террористических преступлений в Москве выросло на 57%

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Количество выявленных преступлений террористического характера в Москве за полгода выросло на 57%, сообщил во вторник начальник столичного главка МВД РФ Олег Баранов.

По его словам, это связано именно с улучшением раскрываемости.

"Количество совершенных преступлений экстремистской направленности сократилось на 28%. При этом число выявленных преступлений террористического характера возросло почти на 57%", — сказал Баранов на расширенной коллегии главка.

В частности, по его словам, в марте полиция задержала двух участников запрещённой в РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", которые распространяли экстремистскую литературу и собирали деньги.

Кроме того, за полгода полиция изъяла 83 "ствола" огнестрельного оружия, 1,5 килограмма взрывчатки и семь гранат.

Полиция занимается не непосредственным предотвращением терактов (прерогатива ФСБ) и расследованием уже совершенных атак (СК), а вместе с другими ведомствами следит за агитаторами, финансистами и вербовщиками террористов.