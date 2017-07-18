Жительница Салехарда наехала на выпавшую из машины дочь

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 июл — РИА Новости. Жительница Салехарда (ЯНАО) совершила наезд на собственного ребенка, который выпал из салона, открыв заднюю дверь автомобиля, сообщает пресс-служба окружного УМВД.

По информации полиции, инцидент произошел днем в понедельник. Девушка, находясь за рулем иномарки, наехала на свою двухлетнюю дочь, которая в момент движения самостоятельно отстегнула ремень безопасности на заднем сиденье, открыла левую пассажирскую дверь и выпала из автомобиля на проезжую часть.

"В результате ДТП ребенок госпитализирован в хирургическое отделение Салехардской окружной клинической больницы с множественными ушибами и ссадинами лица, грудной клетки, верхних и нижних конечностей", — говорится в сообщении пресс-службы управления МВД.

В ведомстве отмечают, что родители перевозили ребенка в автомобиле с нарушениями правил дорожного движения — без специального детского удерживающего устройства, предназначенного для ребенка данного возраста. Его взрослые решили заменить на автокресло-бустер. За это нарушение молодая мама привлечена к административной ответственности, добавили в УМВД.