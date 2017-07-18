МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Прокуратура изменила позицию и считает невозможным нахождение в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра", экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродскго, арестованного по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.

"Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно", — сказал прокурор в суде.

Ранее в понедельник прокурор поддержал следователя, который просил суд продлить до 19 октября срок содержания в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, а также бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Третьему фигуранту дела — гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину следствие просило продлить на три месяца домашний арест.

В понедельник судья ушла в совещательную комнату для вынесения решения по продлению ареста, пообещав огласить его во вторник. Но во вторник судья Наталья Дударь возобновила рассмотрение ходатайства следствия, в ходе которого прокуратура выступила уже против продления ареста Малобродского.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Обвиняемыми по делу проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, Нина Масляева и Юрий Итин — бывшие бухгалтер и гендиректор "Седьмой студии".

По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 миллионов рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".