МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Прокуратура изменила позицию и считает невозможным нахождение в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра", экс-генпродюсера "Седьмой студии" Алексея Малобродскго, арестованного по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда.
Ранее в понедельник прокурор поддержал следователя, который просил суд продлить до 19 октября срок содержания в СИЗО экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, а также бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Третьему фигуранту дела — гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину следствие просило продлить на три месяца домашний арест.
В понедельник судья ушла в совещательную комнату для вынесения решения по продлению ареста, пообещав огласить его во вторник. Но во вторник судья Наталья Дударь возобновила рассмотрение ходатайства следствия, в ходе которого прокуратура выступила уже против продления ареста Малобродского.
По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили более 2 миллионов рублей из этой суммы с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".