Средняя взятка в Москве составляет 614 тысяч рублей, подсчитали в полиции

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. По выявленным в Москве коррупционным преступлениям в крупном и особо крупном размере подсчитали среднюю сумму взятки – она составила 614 тысяч рублей, заявил на заседании коллегии ГУМВД начальник главка по Москве Олег Баранов.

"Значительно больше выявлено коррупционных преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. Средняя сумма полученной взятки по выявленным преступлениям составила 614 тысяч рублей", — сообщил Баранов на коллегии.

По его словам, количество выявленных преступлений коррупционной направленности возросло более чем на 22%.

"В результате расследований экономических преступлений сумма установленного материального ущерба превысила 32 миллиарда рублей", — сказал Баранов.

По его словам, более 18 миллиардов рублей из этой суммы были возмещены, и это положительно отразилось на статистике: доля возмещенного ущерба в этом году возросла до 56%, что на 28% больше, чем за первое полугодие 2016 года.