Четыре человека погибли при столкновении двух иномарок под Самарой

САМАРА, 18 июл — РИА Новости. Четыре человека погибли, один выжил в столкновении двух авто под Самарой, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.

"В результате ДТП водители обоих транспортных средств, а также две пассажирки автомобиля Nissan, находившиеся на заднем сидении, скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой помощи. Молодой человек, находившийся на переднем пассажирском сидении автомобиля Nissan, получил телесные повреждения", — говорится в сообщении.

ДТП произошло около 10.05 мск на 27-м километре автодороги "Обводная г. Самара" в Волжском районе Самарской области. По предварительным данным ГИБДД, водитель автомобиля Nissan при совершении обгона выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi Lancer.

Сейчас полицейские продолжают работу на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства ДТП. Сотрудники ГИБДД обеспечили безопасный проезд для других участников дорожного движения рядом с местом аварии.